Resmen açıklandı! İşte Quaresma'nın cezası
PFDK, Fenerbahçe'yle oynanan derbi maçta kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verdi.
İlk maç cezasını Trabzonspor karşısında çeken Portekizli futbolcu, 4 maç daha siyah beyazlı formayı giyemeyecek.
İşte TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan cezayla ilgili PFDK kararları:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:36
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Resmen açıklandı! İşte Quaresma'nın cezası
Toplam 1
Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 8
Yorum
AKDENİZ AYKUTUN GÜCÜ ANCAK BUNA YETER
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
Toplam 4
Yorum
halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
Resmen açıklandı! İşte Quaresma'nın cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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