Beşiktaş'ı sırtlayan 3'lü – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ı sırtlayan 3'lü

    Beşiktaş'ı sırtlayan 3'lü

    Spor Toto 'de 'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takımda bu sezon, , ve Babel, hücumda takımın yükünü taşıyan isimler oldu.

    , bu sezon resmi maçlarda 79 gol kaydederken, 39 kez fileleri havalandıran , Babel ve yüzde 49,3'lük katkıda bulundu - Siyah-beyazlı ekibin bu üçlüsü, ligde atılan 46 golün 23'üne imza atarak hücumda Beşiktaş'a yüzde 50'lik destek verdi.

    Spor Toto 'in 24. haftasında 'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş'ı bu sezon Anderson Talisca, ve Alvaro Negredo taşıyor.

    Sezon başında hücumdaki en önemli isimlerden biri olan 'un ara transfer döneminde Everton'a gitmesinin ardından Cyle Larin ve Vagner Love takviyesi yapan Beşiktaş, gol yollarında bu oyunculardan çok Talisca, Babel ve Negredo ile etkili oldu.

    Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'in başından itibaren 39 resmi maçta 79 gol kaydederken, gollerin yarısına yakınını bu üçlüyle buldu. 79 golün 39'una imza atan Talisca, Babel ve Negredo, zorlu mücadelede yüzde 49,3'lük katkı yaptı.

    Süper Lig'de son iki haftada ve Trabzonspor gibi önemli rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş'ta Talisca, Babel ve Negredo, hücumda yarı yarıya takımlarına katkıda bulundu.

    Ligdeki 24 maçta 46 gol atan siyah-beyazlı ekibin bu üçlüsü toplam 23 kez fileleri havalandırdı. Talisca, Babel ve Negredo, gollerin yüzde 50'sini atarak Beşiktaş'ı zirvenin içinde tuttu.

    SEZONUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE 24 GOLÜN 13'Ü BU ÜÇLÜDEN
    Sezonun ikinci bölümünde ligin yanı sıra Ziraat ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalar yapan Beşiktaş'ta Negredo, Babel ve Talisca, bu dönemde önemli sorumluluklar üstlendi.

    Siyah-beyazlı ekip sezonun ikinci bölümündeki 12 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, takımın bu üçlüsü 13 gol kaydetti.

    EN GOLCÜSÜ TALİSCA!
    Beşiktaş'ın yeni hücum üçlüsü içinde Anderson Talisca, en golcü oyuncu olarak öne çıktı.

    Siyah-beyazlı oyuncu, resmi maçlarda şu ana dek 15 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, bu gollerin büyük bölümünü sezonun ikinci bölümünde kaydetti. Talisca, ikinci yarıdaki karşılaşmalarda rakip filelere 8 gol bıraktı.

    13 MAÇ SONRA GOLLE BULUŞTU
    Siyah-beyazlı ekipte uzun süredir suskun kalan Ryan Babel ise bunu Trabzonspor karşısında attığı gollerle sonlandırdı. Beşiktaş formasıyla son gollerini takımının Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak atan Babel, sonraki 13 karşılaşmada suskun kaldı. Hollandalı oyuncu, Trabzonspor karşısında 2 gol atarak hem suskunluğunu bozdu hem de takımının şampiyonluk iddiasını sürdürmesini sağladı.

    HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
    Sezon başından beri performansıyla eleştirilere maruz kalan Alvaro Negredo ise takımına gol yollarında önemli katkıda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte 13 gole imza atan Negredo, ligde 5 kez fileleri havalandırdı. Avrupa kupalarında bir defa gol sevinci yaşayan İspanyol oyuncu, Türkiye Kupası'nda attığı 7 golle takımının en etkili ismi oldu.

    ve Fenerbahçe derbilerinde gol sevinci yaşayan Negredo, önemli karşılaşmalarda takım arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla dikkati çekti. Ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında golünü atan Negredo, Fenerbahçe derbisinde ise 'nın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası maçında ise fileleri havalandırmasını bildi.

    Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olan Negredo, Babel'in gollerindeki asistleriyle ön plana çıktı.

    Beşiktaş'ın hücumdaki üçlüsü Babel, Talisca ve Negredo'nun performansı şöyle:

    Futbolcu Süper Lig Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası TOPLAM
    Anderson Talisca 9 4 2 15
    Alvaro Negredo 5 1 7 13
    Ryan Babel 9 2 - 11
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ı sırtlayan 3'lü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN