Usta kalemler Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Usta kalemler - maçını yorumladı

    Usta kalemler Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

    Zeki Uzundurukan:Trabzon'u ne hale getirdiniz!
    Trabzonspor maça enerjisi düşük ve kazanma arzusundan uzak bir görüntü ile başladı... Tribünlerde 30 bine yakın bordo-mavili taraftar vardı. Vardı ama Trabzonspor taraftarı da sanki sinema salonunda film izler gibi, kütüphanede kitap okur gibi sessizce maçı izledi. Oysa Trabzonspor'un 12. adamın desteğine çok ihtiyacı vardı. Oysa büyük takımın seyircisinin de desteği büyük olmalı.
    Yapacağı tezahürat ve coşku, Boztepe'den, Zigana'dan duyulmalı...
    Az sayıdaki Beşiktaş taraftarının çılgın desteği bile ateşleyemedi Trabzonspor taraftarını...
    Rıza Çalımbay'ın N'Doye tercihini hiç beğenmedim. Rodellega, Beşiktaş'a karşı her maçta gol atmış. Elinde Burak Yılmaz yokken böyle bir B Planı var. Neden N'Doye? Artık modern futbolda N'Doye gibi top kontrolü ve tekniği zayıf, vuruş kalitesi düşük forvetlerin işi yok. Aslında N'Doye yeşil saha ömrünü tamamlamış bir golcü. Trabzonspor'un en etkisiz isimdi N'Doye.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta kalemler Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN