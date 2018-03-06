Barça’dan sonra Beşiktaş – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Barça’dan sonra

    Barça’dan sonra Beşiktaş
    İspanyol spor araştırma şirketi Deportes&Finanzas'ın verilerine göre geride bıraktığımızı şubat ayında Youtube'da en çok izlenen ikinci spor kulübü temsilcimiz oldu. 15 milyon 842 bin 881'le İspanyol devi ilk sırayı alırken, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken siyah-beyazlılar ise 7 milyon 982 kez izlendi. İlk 20 içinde başka bir Türk takımı yer almadı.

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    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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