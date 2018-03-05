Trabzon’da üzülmüyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Trabzon’da üzülmüyor

    Trabzon’da üzülmüyor
    KARA Kartal, Trabzon deplasmanlarında ise sorun yaşamıyor. Bu sezon rakip sahada oynadığı son 6 deplasmanda 1 kez gülebilen siyah-beyazlı takım, buna karşın Trabzonspor ile Trabzon'da oynadığı son üç maçtan da galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca rakibine son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Hedef seriyi bugün de devam ettirmek.

    Deplasmanda uçamıyor?
    BEŞİKTAŞ bu sezon deplasmanlarda sıkıntı yaşıyor. 'in öğrencileri ligde 12 deplasman maçında sadece 4 kez kazanabildi. 5 beraberlik alan, 3 kez ise rakiplerine mağlup olan siyah-beyazlılar dış sahalarda toplam 19 puan bıraktı. Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe serisinden bu yana üst üste 2 deplasman galibiyeti alamadı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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