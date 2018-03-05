Q7'nin kozu tahrik – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Q7'nin kozu tahrik

    Q7'nin kozu tahrik

    PFDK’ya verilen savunmada Josef’in Portekizli yıldızı ‘tahrik ettiği’ belirtildi. Çıkacak cezanın bu nedenle çok ağır olmaması gerektiği ifade edildi

    KUPA derbisinde kırmızı kart gören için yönetim savunmasını hazırladı. PFDK'ya gönderilen savunmanın ana unsurunu 'tahrik' oluşturuyor. Portekizli oyuncunun, kırmızı kart gördüğü pozisyonda Fenerbahçeli Josef tarafından tahrik edildiği görüntülerde açıkça görüldüğü için verilecek cezanın çok ağır olmaması bekleniyor.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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