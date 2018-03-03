Kartların yarısı büyüklere karşı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Kartların yarısı büyüklere karşı

    Kartların yarısı büyüklere karşı
    F.Bahçe maçlarını gergin yaşayan Quaresma, 'de şampiyonluk yaşamış G.Saray, ve karşılaşmalarında da sakinliğini koruyamadı. Quaresma, siyah-beyazlı formayla toplam 51 kart (6 kırmızı, 45 sarı) görürken, bunların 23'ünü bu 4 ekibe karşı aldı. Tecrübeli futbolcu; F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve Bursa maçlarında 18 sarı ve 5 kırmızı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı formayla 5 sezonda 6 kez kırmızı kartla oyun dışı kalan tecrübeli futbolcu, bu kartların 5'ini ligdeki şampiyon takımlara oynanan maçlarda görerek ilginç bir istatistiğe imza attı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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