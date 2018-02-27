Talha Gül Beşiktaş’ta! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Beşiktaş’ta!

    Talha Gül Beşiktaş’ta!

    Siyah-beyazlılar, pazar günkü derbide özel bir konuk ağırladı

    'taki trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu , 'ın davetlisi olarak maçı izledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, instagram hesabından Talha'nın fotoğrafını işte böyle paylaştı; "Şehit polis kardeşimizin bize emaneti Büyük Beşiktaşlı Talha'mızı evimizde ağırlayıp, ona güzel bir anı yaşattığımız için çok mutluyuz. Bir gün değil her gün Beşiktaş"
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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