Beşiktaş'ta penaltı isyanı! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'ta penaltı isyanı!

    Beşiktaş'ta penaltı isyanı!

     ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular, Quaresma'nın yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

    ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Fenerbahçeli Isla'nın müdahalesinin ardından Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yerde kalan Quaresma, hakem 'dan penaltı bekledi ancak Çakır "devam" dedi. Çakır'ın "devam" kararının ardından yan hakeme koşarak itirazdan bulunan Quaresma'nın isyanı yerini bulmadı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:44
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