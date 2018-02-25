Beşiktaş'ta penaltı isyanı!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular, Quaresma'nın yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Fenerbahçeli Isla'nın müdahalesinin ardından Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yerde kalan Quaresma, hakem Cüneyt Çakır'dan penaltı bekledi ancak Çakır "devam" dedi. Çakır'ın "devam" kararının ardından yan hakeme koşarak itirazdan bulunan Quaresma'nın isyanı yerini bulmadı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:44
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Beşiktaş'ta penaltı isyanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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