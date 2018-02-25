Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'den penaltı yorumu

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>'den penaltı yorumu

    , - derbisinde ilk yarıda yaşananları değerlendirdi.

    - derbisinde ilk yarı 'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

    Rıdvan Dilmen, ilk yarıdaki mücadeleyi ve hakem kararlarını şöyle yorumladı:

    Cüneyt Çakır bugün idare ediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı golde 25-30 cm Fernandao önde gözüküyor. Fernandao ofsayt gibi geldi. Isla penaltı yaptırmak için çok uğraştı, Quaresma almamak için çok uğraştı. Isla basıyor gibi. Basıyorsa penaltı (bir açıdan). İlk yarıda hakem skoru etkileyecek iki tane hata yaptı ancak takdir hakları da yavaş yavaş ev sahibi Beşiktaş'a doğru dönüyor.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:12
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