Beşiktaş'a kötü haber! O isim derbide yok! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    'a kötü haber! O isim derbide yok!

    Beşiktaş'a kötü haber! O isim derbide yok!

    PFDK, Beşiktaşlı 'nın Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiğini açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'nın Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için Kulübünün yaptığı başvuruyu reddetti. Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Talisca için Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddine karar verildiği bildirildi. Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4. kartına ulaşmış ve cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş Kulübü, sarı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin PFDK'ye itirazda bulunmuştu. Brezilyalı futbolcu, 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta forma giyemeyecek.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:11
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