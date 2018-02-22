Beşiktaş'a kötü haber! O isim derbide yok!
PFDK, Beşiktaşlı Talisca'nın Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiğini açıkladı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
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