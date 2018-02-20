MEHMETÇİĞE anlamlı destek!
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:03
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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