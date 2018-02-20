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    20 Şubat 2018, Salı
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    MEHMETÇİĞE anlamlı destek!

    MEHMETÇİĞE anlamlı destek!
    Beşiktaş kulübü, bugün 'deki tüm mağazalarında elde edilecek cironun %10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı bildirdi. " Ailesi Mehmetçiğin Yanında!" başlığıyla paylaşılan açıklamada "Mehmetçik, ülkemizin bekası için hem yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde. Bu kampanyamız ile teröre karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral desteği sağlamak amacındayız" denildi.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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