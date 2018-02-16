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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Çinliler vazgeçmiyor!

    Çinliler vazgeçmiyor!

    Daha önce 15-20 milyon Euro’luk tekliflerle gelip, ‘hayır’ cevabı alan Çin kulüpleri, daha cazip önerilerle masaya oturmaya hazır. Ancak Başkan ve yönetimi görüşme taleplerine henüz yanıt vermedi.

    Transfer dönemi 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Çin'de çılgınlığı yaşanıyor… Daha önce Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua başta olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 15-20 milyon Euro civarında teklifler gelmiş ancak yönetim olumsuz yanıt vermişti.

    Siyah-beyazlı kulübün bu tutumuna rağmen Çinlilerin Quaresma ısrarının sürdüğü ve rakamın daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi. Çin takımlarından, Beşiktaş Kulübü'ne görüşmek için çok sayıda randevu talebi geldiği ancak Başkan Orman'ın bu taleplere henüz yanıt vermediği öğrenildi. Quaresma'nın ise en azından sezon sonuna kadar kalmayı planladığı ifade edildi.

    SABAH

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:10
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