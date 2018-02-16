Çinliler vazgeçmiyor!
Daha önce 15-20 milyon Euro’luk tekliflerle gelip, ‘hayır’ cevabı alan Çin kulüpleri, daha cazip önerilerle masaya oturmaya hazır. Ancak Başkan Fikret Orman ve yönetimi görüşme taleplerine henüz yanıt vermedi.
Siyah-beyazlı kulübün bu tutumuna rağmen Çinlilerin Quaresma ısrarının sürdüğü ve rakamın daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi. Çin takımlarından, Beşiktaş Kulübü'ne görüşmek için çok sayıda randevu talebi geldiği ancak Başkan Orman'ın bu taleplere henüz yanıt vermediği öğrenildi. Quaresma'nın ise en azından sezon sonuna kadar kalmayı planladığı ifade edildi.
SABAH
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:10
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Valbuena krizi!
Toplam 3
Yorum
FB'Lİ Ayrıca bu futbolcuları da Aykut aldırdı diyenlere sesleniyorum FB'de para mı var artı FFP. Ucuzun iyisini alabiliyorlar Aykut napsın.
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Valbuena krizi!
Toplam 3
Yorum
FB'Lİ Aykut her zaman kraldır. Adam rakibe göre takım kuruyor strateji yapıyor. Şu takımla yoktan var ediyor helal olsun.
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Anadolu’ya dikkat!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ DENİZLİDE ŞAMPİYONLUGUMUZUN ÇALINDIGI YIL DERBİLERDEKİ 18 PUANIN 16 SINI ALDIK SADECE TRABZONLA BERABERE KALDIK YOK BÖYLE Bİ DÜNYA HARAM OLS
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