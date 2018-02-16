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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Mbappe, videolarını izlesin!

    Mbappe, Quaresma videolarını izlesin!

    'nin 135 milyon euro + 45 milyon euro bonus bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer ettiği Kylian Mbappe için önceki akşam oynanan maçı sırasında ilginç bir yorumda bulunuldu

    R. Madrid- maçının 74'üncü dakikasında Fransız ekibinin yıldızı Mbappe, "rabona" denedi ama başarısız oldu.

    Bunun üzerine maçı 'ya Fox Sports üzerinden anlatan Arjantinli spiker 'ın Portekizli yıldızını devreye soktu ve şu ifadeleri kullandı: Mbappe, biraz daha 'nın videolarını izlemeli, belki o zaman olur!

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:53
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