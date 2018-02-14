Konuşmayı yarıda kesip maratona koştu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu, Trabzon'da bu yıl 18 Şubat'ta 38.'si düzenlenecek olan Trabzon Yarı Maratonu öncesinde hazırlanan tanıtım filminde oynadı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çekilen tanıtım filminde Güneş, kendisi gibi Trabzonlu olan yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu ile sohbeti esnasında Kulaksızoğlu'nun "Bu yağan yağmur aynı Trabzon'daki gibi" demesi üzerine, konuşmayı yarıda keserek "Bugün Trabzon'da koşu var, benim ona geçmem lazım. Gel beraber geçelim" diyerek sohbeti yarıda kesiyor ve bulundukları yerden ayrılıyor.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:50
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Örnek adam
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Gece eğlencelerin de basına yakalanan dirar , umarız saha da yürümezsin.
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Maalesef Jansen sezonu kapattı , şanssız bir sakatlık ve boşa giden paralar.
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Tam zamanı şimdi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Siz Başakşehir maçı gibi oynayın yeter ki, taraftarlar her zaman sizin yanınız da olur.
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