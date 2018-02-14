Çebi açıkladı! Negredo'ya teklif var mı?
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Habertürk TV'deki Gündem Spor programın konuğu oldu. Çebi; Everton'a giden Cenk Tosun transferinin bilinmeyenlerinden Talisca'nın bonservisine, Negredo'dan Şenol Güneş'e kadar, TFF ve Bayern Münih eşleşmesi dahil birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Habertürk TV'de yayınlanan Gündem Spor programında Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı...
Ligde Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıplarının nedenini yanıtlayan Çebi şunları söyledi: "Öncelikle maç seçmek diye bir şey olmaz, futbolcularımızın hepsi şampiyon olmak için kenetlenmiş durumda. Ancak bu sezon geçmiş dönemden farklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyoruz, bunun yorgunluğu olabilir. Ligin sonlanmasına da daha uzun bir süre var, herkesin zorlu fikstürü var. Sezon bittiğinde inanıyorum ki üst üste şampiyonluğumuzu alacağız."
Kaçırdığı gollerle gündem olan Alvaro Negredo'nun performansını değerlendiren Çebi, "Negredo çok büyük bir futbolcu, Beşiktaş için şanstır. Performansını değerlendirdiğimizde başarısız olduğunu düşünmüyorum, sahada sadece gol atmasa da başka alanlarda katkı sağlayabilir. Baskı altında olduğuna da katılmıyorum, böyle büyük bir futbolcu baskı altında olmaz. Kaçırdığı gollerde şanssızlık olabilir..." ifadelerini kullandı.
NEGREDO'YA TEKLİF GELDİ Mİ?
Negredo'ya teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Çebi, "Futbolcularımızın hepsine teklif geliyor çünkü iyi bir takımız, Şenol hocanın çocukları, talebeleri her zaman prim yapmıştır ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptık. Kadroyu bozmak istemediğimiz için devam etmeye karar verdik. Sadece Negredo'ya değil birçok futbolcumuza her yerden teklif geliyor. Az ya da çok her oyuncuya teklif var." yanıtını verdi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 2
Yorum
HAKAN DEDIGI GIBI OLURSA VE SUKRU SARACOGLUNDA DA BERABERE KALINIRSA GS KESIN SAMPIYON OLUR EVET DOGRU. BASAKSEHIR HAVALANMIS BI H
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 7
Yorum
fb40 büyük başkan ağzından bal akıyor inşallah aziz başkan ali koçu çağırır ben başkanlığı bırakıyorum der benim adayım sen derse büyük başkan o
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‘O ruh geri döndü’
Toplam 12
Yorum
beşiktaş başakşehirin eksikleri takıma çok yansıyor...fenerbahçenin eksikleri takımı çok etkilemiyor
Çebi açıkladı! Negredo'ya teklif var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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