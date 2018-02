Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Habertürk TV'de yayınlanan Gündem Spor programında Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı...



Ligde Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıplarının nedenini yanıtlayan Çebi şunları söyledi: "Öncelikle maç seçmek diye bir şey olmaz, futbolcularımızın hepsi şampiyon olmak için kenetlenmiş durumda. Ancak bu sezon geçmiş dönemden farklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyoruz, bunun yorgunluğu olabilir. Ligin sonlanmasına da daha uzun bir süre var, herkesin zorlu fikstürü var. Sezon bittiğinde inanıyorum ki üst üste şampiyonluğumuzu alacağız."

Kaçırdığı gollerle gündem olan Alvaro Negredo'nun performansını değerlendiren Çebi, "Negredo çok büyük bir futbolcu, Beşiktaş için şanstır. Performansını değerlendirdiğimizde başarısız olduğunu düşünmüyorum, sahada sadece gol atmasa da başka alanlarda katkı sağlayabilir. Baskı altında olduğuna da katılmıyorum, böyle büyük bir futbolcu baskı altında olmaz. Kaçırdığı gollerde şanssızlık olabilir..." ifadelerini kullandı.

NEGREDO'YA TEKLİF GELDİ Mİ?

Negredo'ya teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Çebi, "Futbolcularımızın hepsine teklif geliyor çünkü iyi bir takımız, Şenol hocanın çocukları, talebeleri her zaman prim yapmıştır ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptık. Kadroyu bozmak istemediğimiz için devam etmeye karar verdik. Sadece Negredo'ya değil birçok futbolcumuza her yerden teklif geliyor. Az ya da çok her oyuncuya teklif var." yanıtını verdi.