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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ye çağrı! 'ya milli formayı giydirin

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>'ye çağrı! <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'ya milli formayı giydirin

    Sabah Spor yazarlarının haftanın gelişmelerini masaya yatırdığı Serbest Kürsü'de Levent Tüzemen'den TFF'ye çarpıcı bir çağrı geldi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:09
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