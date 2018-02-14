Bayern'i eleyelim Real'le eşleşelim

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Radio Marca'ya birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye, Türk futbolu, Türkiye'deki futbol tutkusu ve Beşiktaş ile Bayern Münih eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Negredo, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için tüm güçlerini kullanacaklarını ifade etti. Bayern Münih'in rakip olunabilecek en komplike takım olduğunu belirten Negredo sözlerini şöyle sürdürdü:

KEYiF ALMAMIZ ŞART

"Hocamız bize bu maçlardan keyif almamızı, gruplarda oynadığımız gibi oynamamız durumunda şansımız olacağını söylüyor. Deneyeceğiz, şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk maçta İstanbul'da oynayacağımız rövanş için en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Bayern'i elersek Real Madrid'le eşleşmek isterim. Bu bana ülkeme dönmem, bir dönem ailesinin parçası olduğum Real Madrid'e rakip olma şansı verir.



TARAFTARIMIZ MÜTHİŞ

Negredo, Beşiktaş taraftarının çok farklı bir motivasyon sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Öyle bir taraftarımız var ki, tüm maç boyunca bizi destekliyorlar. Bir dakika bile susmuyorlar. Ben daha şimdiye kadar sustukları bir dakika bile yaşamadım. Ama bu zaman zaman bizi de zor durumda bırakıyor. Çünkü bizde takım arkadaşları olarak birbirimizi duyamıyoruz. Ama bu baskı size onlara karşılık vermek için tutku veriyor."



Radio Marca'ya konuşan Negredo, "Deneyeceğiz, şansımızı sonuna kadar zorlayacağız.



İlk maçta, İstanbul'da oynayacağımız rövanş için en iyi sonuçla dönmek istiyoruz" dedi



Keyfim yerinde

Türkiye'de her şey yolunda, keyfim yerinde. Başka hiçbir ülkede duyamayacağınız kadar futbol konuşulan bir yerdeyim. Burada televizyonlar, gazeteler sadece futbol konuşabiliyor. Burada futbola olan tutku İspanya'dan çok daha fazla. 90 dakikalık bir maç için bir hafta öncesinden ve bir hafta sonrasına uzun uzun konuşmalar yapılıyor...



'Ben birinci forvetim'

Devre arası Cenk gitti, Brezilyalı Love geldi ama hala bana güven en üst seviyede. Teknik direktörün beni beğenmemesinden değil, takımda rakamsal olarak forvet hattında eksiklik olduğu için oyuncu alındı. İkimizin de kendimize ait çalışma ve oyun şekillerimiz var. Ama şu anda hala ben birinci forvetim ve oynuyorum.