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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Robben: olağanüstü

    Robben: Beşiktaş olağanüstü

    ’in yıldızı Robben, “Gerçekten zor bir eşleşme, çünkü son dönemde olağanüstü işler yapıyor” yorumunu yaptı

    Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek 'in yıldızı Arjen Robben önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız "Beşiktaş eşleşmesi gerçekten zor. Birçok rakibimiz hakkında önemli şeyler biliyoruz ama Beşiktaş için bu geçerli değil. Beşiktaş son dönemde olağanüstü işler yapıyor. 'nin son şampiyonları, ayrıca zor bir gruptan son maça kalmadan çıktılar" ifadelerini kullandı. CENK Tosun'un Everton'a satılmasına rağmen Beşiktaş'ın hala güçlü bir takım olduğunu da dile getiren Robben, Jupp Heynckes ile çok iyi bir hava yakaladıklarını da söylerken, "Ritmimizi korumalıyız. Bu bizim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için şansımızı arttırıyor" dedi.

    Beşiktaş ile B. Münih ilk maçını 20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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