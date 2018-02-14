Robben: Beşiktaş olağanüstü
Bayern Münih’in yıldızı Robben, “Gerçekten zor bir eşleşme, çünkü Beşiktaş son dönemde olağanüstü işler yapıyor” yorumunu yaptı
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Bayern Münih'in yıldızı Arjen Robben önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız "Beşiktaş eşleşmesi gerçekten zor. Birçok rakibimiz hakkında önemli şeyler biliyoruz ama Beşiktaş için bu geçerli değil. Beşiktaş son dönemde olağanüstü işler yapıyor. Türkiye'nin son şampiyonları, ayrıca zor bir gruptan son maça kalmadan çıktılar" ifadelerini kullandı. CENK Tosun'un Everton'a satılmasına rağmen Beşiktaş'ın hala güçlü bir takım olduğunu da dile getiren Robben, Jupp Heynckes ile çok iyi bir hava yakaladıklarını da söylerken, "Ritmimizi korumalıyız. Bu bizim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için şansımızı arttırıyor" dedi.
Beşiktaş ile B. Münih ilk maçını 20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
Robben: Beşiktaş olağanüstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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