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    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tur pirimi belli oldu

    Tur pirimi belli oldu
    'ta Şampiyonlar Ligi'nde ile yapılacak maçların tur priminin 1,5 milyon euro olduğunu açıkladı.

    İkinci Başkan 'de oynanacak 5 maçın toplam priminin 500 bin euro olabileceğini ve bu maçların kazanılması halinde toplu ödeme yapılacağını söyledi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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