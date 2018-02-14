CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kriteri sorun olmaz

    UEFA kriteri sorun olmaz
    'ta mali işlerden sorumlu yönetici Berk Hacıgüzeller, kriterleri anlamında bir sorun yaşayacaklarını düşünmediklerini söyledi. Hacıgüzeller; "Toplamda 3 yıllık kar hedeflerimizi UEFA kriterleri anlamında tutturacağız. de aynı titizlikte yönetiyoruz. Bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA kriteri sorun olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN