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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Futbolcuların alacağı yok!

    Futbolcuların alacağı yok!
    ; futbolculara günü gününe ödeme yaptıklarını belirterek, " ayı itibari ile tüm alacaklar, primler, hak edişler, garanti ücretler ödendi. ayını da haftaya ödeyeceğiz. Futbolcularımızın bizden hiçbir alacağı yoktur" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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