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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    için pazarlık vakti

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> için pazarlık vakti
    yönetimi Benfica ile Brezilyalı oyuncunun bonservisi konusunda pazarlıklara başlıyor. 'nın bonservis bedeli 21 milyon euro. Yönetim, sezon sona ermeden ile anlaşarak yapacağı peşin ödeme ile 'yı kadrosunda tutmaya çalışacak.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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