Beşiktaşlı yıldızların isimleri nasıl telaffuz ediliyor?

UEFA, bu paylaşımı "İngiliz spikerler yabancı isimleri bozma eğilimindedir. UEFA, bu konudaki bilgisizliği bulutunu dağıtmak için telaffuz edilmesi zor isimlerin nasıl daha basit ve doğru biçimde okunacağını gösteriyor" notuyla yayımladı.