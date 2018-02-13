Beşiktaşlı yıldızların isimleri nasıl telaffuz ediliyor?
JUVENTUS
Federico Bernardeschi – Bernard-ess-kee
Gianluigi Buffon – Boo-fon
Giorgio Chiellini – Kee-ell-ee-nee
Paulo Dybala – Dee-bar-lah
Gonzalo Higuaín – Ee-gway-een
Mario Mandžukić – Man-joo-kitch
Claudio Marchisio – Mar-kee-sio
Miralem Pjanić – Pee-ah-nitch
Wojciech Szczęsny – Voy-check Schen-snee
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