Fellaini Beşiktaş ile anlaştı
Ara transferde ismi Beşiktaş'la anılan Fellaini'nin söylentileri hala bitmek bilmiyor. Ada basını, Belçikalı yıldız oyuncunun Beşiktaş'la sezon sonu için protokol yaptığını ve kesinlikle ayrılacağını iddia etti.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:20
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
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GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
Fellaini Beşiktaş ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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