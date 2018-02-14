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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Fellaini ile anlaştı

    Fellaini Beşiktaş ile anlaştı

    Ara transferde ismi Beşiktaş'la anılan Fellaini'nin söylentileri hala bitmek bilmiyor. Ada basını, Belçikalı yıldız oyuncunun Beşiktaş'la sezon sonu için protokol yaptığını ve kesinlikle ayrılacağını iddia etti.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:20
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