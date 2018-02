Şenol Güneş'ten ilginç Talisca yanıtı

Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 40'a yükselten Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Şenol Güneş , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kazanmanın kendileri adına güzel olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Mutluyuz. Daha da önemlisi, bugünkü kazanma anlayışı 3 puan getirirken, moral ve güven de getirdi. Oyun temposu olarak da iyiydik. Oldukça fazla pozisyon bulduk. Rakibin gücü ne olursa olsun iyi bir niyetle savaştılar. İlk yarıdaki 11'e göre bu 11 daha farklıydı rakipte. Zaman zaman top kayıpları ve gol kaçırma dışında iyiydik. Bu havada bizimle olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum" dedi.Karşılaşma sırasında Negredo'nun oyundan çıktığı anda taraftarların yaptığı desteğin normal olduğunu söyleyen Güneş, "Bizde ilk yarıda değişiklik olabilir, başka dakikada da. Bunun erken ya da geç dakikası yok. Bizim için her oyuncu iyidir. Bazen oynayan bazen de oynamayan oyunculara olumsuz baskı yapılıyor. Negredo gol atsa da atmasa da önemlidir bizim için. Vagner Love da çok önemli, Mustafa da çok önemli, Tolgay da çok önemli bizim için. Bugün böyle gerekti değişiklikler. Cuma günü belki farklı şeyler olacak, hafta içinde farklı. 2 yeni oyuncuyu bir an evvel oyuna sokmak istedim, taraftarlar daha da yakınlaşsın istedim. İkinci yarının başında rakip etkiliydi, Tolgay'ı alabilirdim oyuna ama Medel'i orta sahaya kaydırdım" dedi. Talisca'yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, "Talisca'yla ilgili kanaatimi daha önce söyledim. İkinci yarıda oynadığımız maçlarda Bursa maçında biraz etkisiz kaldı ama bunun dışında oynadığı maçlarda gol ve asistle katkıları var. Top kayıpları oluyor ama tebrik ediyorum, iyiydi bu maçta. Diğer oyuncular da çok iyiydi. Sevinçte gelirken herhalde gidecek yer bulamadı ve bana geldi" ifadelerini kullandı.Fikstürle ilgili olarak yazıldığı gibi herhangi bir şikayetinin olmadığının altını çizen Şenol Güneş, "Federasyona kızdığım yazıldı ama öyle bir durum yok. Bunlar doğru değil. Fikstür yapılırken milli takım, Şampiyonlar Ligi ve lige göre planlama yapılmalı diye konuşmuştum. Ama bir suçlama yapmadım. Her programa uymaya çalışacağız. Ama burada saat ve günlerde de değişiklik olabiliyor. Devre arasından sonra bizim için yapılan maç programı, çalışma programı için uygun değildi. Önümüzde 9 maç var. Keşke 25 maç olsa da Şampiyonlar Ligi'nde devam ederek gitsek. Mevcut programa uyacağız. Elimizdeki kadroda oynayacak oyuncular var. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde, ligde ve kupada elimizden geleni yapacağız. Kupa maçının tek ayağının ardından 1,5 ay sonra maç var. Geçen sene en son Türkiye Kupası maçları bitti, bu sene daha erken bitecek. Şu andaki programa uyacağız. Şikayet etmek değil, iş üretmek zorundayız. Zor maçlarda gereğini yapacağız. Geçen sene de bu sene de Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından oynadık. Bunları oynayacağız" diye konuştu.

"Tosic gitsin diyenler, şimdi niye oynamıyor diye soruyor"

Tosic'in uzun süredir sakat olduğu için takımla çalışamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Bugün Atiba, Tosic ve Vida'dan birinin kadroya girmemesi gerekiyordu. Medel'in oynaması onu zorladığı gibi, diğerlerini de zorluyor. Takım üzerinde değişiklik yaparken hem yıpranmalarını istemiyorum hem de maç yapmalarını istiyorum. Ankara'da Vagner Love oynadı, burada Negredo oynadı 11'de. Bu takımda yedekti, as oyuncuydu diye bir kavram yok. Bugün oynayan oyuncular için Cuma gününe kadar bir zaman var. Az oynayanlar var, eksikleri olanlar var. Bunları harmanlayarak ilerlemek istiyoruz. Vida da bu isimlerden birisi. Başlangıçta daha olumsuzdu durumu. Vagner ilk başlarda topla daha fazla oynuyordu. Uyum sağlama dönemi var. Vida'da da bu durum oluştu. Medel, Lens, Negredo geldiği zaman Cenk'i üzerine baskı yapılıyordu, şimdi Negredo'ya baskı yapılıyor. Medel'in Pepe ile olan uyumu, Tosic'le olduğu kadar iyi değil ama gelişiyor. Tosic ilk geldiğinde de gitsin mi kalsın mı diyorlardı, şimdi niye oynamıyor diye soruluyor" diyerek sözlerini tamamladı.??