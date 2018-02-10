Everton galip ama Cenk...
Everton ligde sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Cenk Tosun karşılaşmada süre almadı.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Everton, Premier Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk'i oyuna dahil etmedi. Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal'ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.
Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:21
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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