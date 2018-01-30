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    30 Ocak 2018, Salı
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    kadroya alındı

    Vagner Love kadroya alındı

    'ın yeni transferi , siyah-beyazlıların bu akşam çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.

    'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 2.5 yıllığına ettiği , siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak. 'ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör 'in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:40
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