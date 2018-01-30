Vagner Love kadroya alındı
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:40
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Fırtına erken dindi!
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Yorum
ged 61 transfer aşkıyle kanat oyuncularını gönderen, 3 aydır elindeki oyuncları çözemeyen ve değerlendiremeyen bir hoca varken bunada şükür...
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Adis Jahovic, Konyaspor'a imzayı attı
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Egetam35 Hatta adisin son 2 yıl hariç kariyeri diye birşey yok. Kandırmayın milleti. Gollerinin yarısını penaltıdan atmış, balon bir topçu.
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Vida'nın maaşı kriz çıkardı!
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Mert bir beşiktaşlı olarak hak veriyorum hakıdır tosiçin
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