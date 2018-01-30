Love resmen Beşiktaş'ta
Kara Kartal, geçen sezonun gol kralını renklerine kattı. Beşiktaş’la 2.5 senelik sözleşme yapan Sambacı yıllık 1.8 milyon euro alacak. Vagner Love’un kupa maçının kadrosuna alınması, Bursa’da ise sahada olması bekleniyor. Brezilyalı yıldız, “Beşiktaş’ın 30 milyondan fazla taraftarı var ve onların bu ilgisine karşılık vermek istiyorum. Devler Ligi’nde takıma yardımcı olmak için hazırım. Kariyerimde ve hayatımda artık yeni bir dönem başlıyor” dedi
FAZLASINI YAPACAĞIM
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile mutluluğunu ifade etti. Vagner Love yaptığı açıklamada; "Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladım. Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olmak için hazırım. Çok mutluyum. Kariyerimde ve hayatımda artık yeni bir dönem başlıyor. Alanyaspor'da başardıklarımdan daha fazlasını yapmak için elimden gelenin fazlasını göstereceğim. Beşiktaş'ın 30 milyondan fazla taraftarı var ve onların bu ilgisine karşılık vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
AVRUPA TECRÜBESİ YÜKSEK
Siyah-beyazlı takımın Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 42 lig mücadelesinde 33 gol attı. Vagner Love, Türkiye Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında tecrübesiyle de dikkati çekiyor. CSKA Moskova ve Monaco takımlarında da forma giyen Vagner Love, 58 Avrupa kupası karşılaşmasında 30 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 2004- 2005 sezonunda ise CSKA Moskova formasıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı.
DEVLER LiGi PAYLAŞTI
Şampiyonlar Ligi'nden Vagner Love paylaşımı geldi. Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vagner Love'un 2004-2005 sezonunda kazanılan UEFA Kupası ile çekildiği fotoğrafa yer verildi. Yapılan paylaşımda Vagner Love'in Beşiktaş ile anlaşmasına vurgu yapıldı.
İLK ÖNCE FOTOMAÇ DUYURMUŞTU
Türkiye'nin en çok satan bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Vagner Love ile görüşmesini ve transfer sürecini işte böyle adım adım vererek bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadı. Hep söylediğimiz gibi, transferler FOTOMAÇ'tan izlenir, önce her zaman FOTOMAÇ yazar.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:30
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Love resmen Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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