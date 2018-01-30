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    30 Ocak 2018, Salı
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    Love resmen 'ta

    Love resmen Beşiktaş'ta

    Kara Kartal, geçen sezonun gol kralını renklerine kattı. ’la 2.5 senelik sözleşme yapan Sambacı yıllık 1.8 milyon euro alacak. ’un kupa maçının kadrosuna alınması, ’da ise sahada olması bekleniyor. Brezilyalı yıldız, “Beşiktaş’ın 30 milyondan fazla taraftarı var ve onların bu ilgisine karşılık vermek istiyorum. Devler Ligi’nde takıma yardımcı olmak için hazırım. Kariyerimde ve hayatımda artık yeni bir dönem başlıyor” dedi

    , ara döneminin bombasını patlattı ve Alanyaspor'dan geçen sezonun gol kralı Vagner Love'u renklerine bağladı. Siyah-beyazlılarla 2.5 senelik sözleşme yapan Brezilyalı forvetin, yıllık 1.8 milyon euro alacağı ifade edildi. 'un bugünkü kupa karşılaşmasında maç kadrosunda olması beklenirken, cuma günü deplasmanda oynanacak Bursaspor karşılaşmasında ise sahada olacağı belirtildi. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Love, ardından da önce yöneticilerle, sonra da Başkan Fikret Orman ile Vodafone Park'ta bir araya geldi.



    FAZLASINI YAPACAĞIM
    Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile mutluluğunu ifade etti. Vagner Love yaptığı açıklamada; "Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladım. Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olmak için hazırım. Çok mutluyum. Kariyerimde ve hayatımda artık yeni bir dönem başlıyor. Alanyaspor'da başardıklarımdan daha fazlasını yapmak için elimden gelenin fazlasını göstereceğim. Beşiktaş'ın 30 milyondan fazla taraftarı var ve onların bu ilgisine karşılık vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.



    AVRUPA TECRÜBESİ YÜKSEK
    Siyah-beyazlı takımın ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 42 lig mücadelesinde 33 gol attı. Vagner Love, 'nda ise bir kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında tecrübesiyle de dikkati çekiyor. ve Monaco takımlarında da forma giyen Vagner Love, 58 Avrupa kupası karşılaşmasında 30 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 2004- 2005 sezonunda ise CSKA Moskova formasıyla Kupası'nı kazanmıştı.



    DEVLER LiGi PAYLAŞTI
    Şampiyonlar Ligi'nden Vagner Love paylaşımı geldi. Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Vagner Love'un 2004-2005 sezonunda kazanılan UEFA Kupası ile çekildiği fotoğrafa yer verildi. Yapılan paylaşımda Vagner Love'in Beşiktaş ile anlaşmasına vurgu yapıldı.

    İLK ÖNCE FOTOMAÇ DUYURMUŞTU
    Türkiye'nin en çok satan bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Vagner Love ile görüşmesini ve transfer sürecini işte böyle adım adım vererek bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadı. Hep söylediğimiz gibi, transferler FOTOMAÇ'tan izlenir, önce her zaman FOTOMAÇ yazar.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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