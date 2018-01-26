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    26 Ocak 2018, Cuma
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    'ta sakatlık şoku

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku

    'ta sakatlık yaşayan Anderson , oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız 57. dakikada değişiklik istedi.

    'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 'nın attığı gollerle Kasımpaşa karşısında 2-0 önde götürdüğü maçta sakatlık şokuyla sarsıldı. İkinci yarının başlarında sakatlık yaşayan Talisca, 58. dakikada kenara geldi.

    Talisca'nın yerine Vida oyuna dahil oldu.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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