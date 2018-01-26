Metin Albayrak: İnşallah bu hafta Beşiktaşımız için hayırlı olacak
Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi sonrasında siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Metin Albayrak A Spor'un sorularını yanıtladı.
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