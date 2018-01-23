CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'nda!..

    Vagner Love Kartal Yuvası'nda!..

    'un yıldız futbolcusu da döneminde adından sıkça söz ettirdi. 'de 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'a bonservissiz olarak transfer olan Love çıktığı ilk 7 maçta gol atamamasına rağmen 23 gol atarak sezonu 'Gol Kralı' unvanıyla kapadı. Ağustos ayında kulüple tekrar masaya oturarak sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan golcü futbolcu bu sezon ise 16 maçta 11 gol kaydetti.
    Basına açıklama yapmayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise daha önce bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak 'ın kendisinden Love'u istediğini söylemişti. Çavuşoğlu, "Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" diye konuştu.



    BEŞİKTAŞ KANADI ISRARLI
    Aytemiz Alanyaspor kanadında bu gelişmeler yaşanırken, cephesi ise golcü transferinde kararlı ve ilk tercihleri Vagner Love. , 'ya iyi bir alterdnatif isterken, Beşiktaşlı yöneticilerin Alanya'ya giderek masaya oturacakları iddia edildi.

    VAGNER LOVE İDMANDA VE KARTAL YUVASI'NDA
    Bu arada Alanya 'nda alış-veriş yaptığı resimlerle ortaya çıkan Love'un yeğeni için Beşiktaş ürünleri satın aldığı bildirildi. Brezilyalı oyuncunun A.Alanyaspor ile idmanlara çıktığı ve transfer gelişmelerinin sonucunu beklemeden kendisini maçlara hazırladığı da belirtildi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vagner Love Kartal Yuvası'nda!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN