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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Deplasman fobisi bitti

    Deplasman fobisi bitti
    , 5 maç aradan sonra deplasmanda galip geldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ki son 3 deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor'a 3-2 yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Manisaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu. Kara Kartal bu sezon dış sahada oynadığı toplam 10 maçta ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Deplasmanda 15 puan toplarken, 15 puan kaybetti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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