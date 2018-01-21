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    21 Ocak 2018, Pazar
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    'ın 2 numarası trafik kazası geçirdi

    Beşiktaş'ın 2 numarası trafik kazası geçirdi

     İkinci Başkanı , akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de trafik kazası geçirdi.

    İkinci Başkanı İstanbul Mecidiyeköy'de bir trafik kazası geçirdi.

    Kaza sonrası ilk kontrollerde yara almadığı anlaşılan ancak tedbir olarak hastaneye kaldırılan Çebi'nin herhangi bir sağlık sorunun olmadığı ve şimdilik kontrol amaçlı hastanede yattığı öğrenildi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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