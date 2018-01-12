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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Tosun Paşa’ya rakip

    Tosun Paşa’ya rakip
    Echo'nun haberine göre, Everton'ın transferine rağmen Milan'dan 'yı da kadrosuna katmak istediği belirtildi. Niasse ve Sandro'yu kadroda düşünmeyen Mavilerin, Andre Silva ile farklı bir forvet kurgusu düşündüğü vurgulandı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
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