Mandzukic bombası!

Adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'la anılan Mario Mandzukic için İtalyan basını gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

İtalya'da yayım yapan Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş, Juventus'un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Mandzukic'e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde siyah-beyazlıların hala yıldız golcü için Juventus'la görüştüğü öne sürüldü.

Bununla birlikte Juventus'un sözleşmesi 2020 yılında bitecek 31 yaşındaki santrforu bırakmak istemediği de öğrenildi.