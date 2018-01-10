Mandzukic bombası!
Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Mandzukic için İtalyan basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre siyah-beyazlılar, Juventus'un yıldızı için nabız yoklayacak.
Adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'la anılan Mario Mandzukic için İtalyan basını gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
İtalya'da yayım yapan Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş, Juventus'un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Mandzukic'e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde siyah-beyazlıların hala yıldız golcü için Juventus'la görüştüğü öne sürüldü.
Bununla birlikte Juventus'un sözleşmesi 2020 yılında bitecek 31 yaşındaki santrforu bırakmak istemediği de öğrenildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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