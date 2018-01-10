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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Mandzukic bombası!

    Mandzukic bombası!

    Geçtiğimiz sezon başında 'ın gündemine gelen için İtalyan basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre siyah-beyazlılar, 'un yıldızı için nabız yoklayacak.

    Adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de 'la anılan için İtalyan basını gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

    'da yayım yapan Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş, 'un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Mandzukic'e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde siyah-beyazlıların hala yıldız golcü için Juventus'la görüştüğü öne sürüldü.

    Bununla birlikte Juventus'un sözleşmesi 2020 yılında bitecek 31 yaşındaki santrforu bırakmak istemediği de öğrenildi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:47
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