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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Cenk yanlış maviyi seçti!''

    ''Cenk yanlış maviyi seçti!''

    'nin Eski Büyükelçisi , hesabından hakkında açıklama yaptı.

    Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve 'a olan sevgisi ile bilinen 'nin Eski Büyükelçisi , 'un Everton'a transferi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

    Cenk Tosun için "Ona göz kulak olacağım" diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek 'ye gitmesini istediğini söyledi.

    İşte Richard Moore'un Cenk Tosun sözleri: "Cenk Tosun ile ilgili pek çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi…"

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:25
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