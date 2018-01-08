''Cenk yanlış maviyi seçti!''
İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabından Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve Beşiktaş'a olan sevgisi ile bilinen İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, Cenk Tosun'un Everton'a transferi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Cenk Tosun için "Ona göz kulak olacağım" diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek Chelsea'ye gitmesini istediğini söyledi.
İşte Richard Moore'un Cenk Tosun sözleri: "Cenk Tosun ile ilgili pek çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi…"
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:25
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İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
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Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
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Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
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