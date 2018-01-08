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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...

    Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...

    'u 28 milyon euro'luk rekor ücretle Everton'a satan golcü arayışında sona ulaştı.

    'un Ada'nın yolunu tutmasıyla yerini doldurmak için kolları sıvayan , Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya ABD ligi MLS'de mücadele eden Orlando City'nin golcüsü Cyle Larin'i almıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Larin'le irtibata geçen siyah beyazlı yöneticilerin dün akşam mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

    22 yaşındaki forvete 3+1 yıllık teklif yapan Beşiktaş olumlu yanıt aldı.

    Larin'in İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza attıktan sonra Çarşamba günü Antalya kampına katılması bekleniyor.

    Kanadalı golcü geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 12 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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