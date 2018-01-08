Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Cenk Tosun'u 28 milyon euro'luk rekor ücretle Everton'a satan Beşiktaş golcü arayışında sona ulaştı.
Cenk Tosun'un Ada'nın yolunu tutmasıyla yerini doldurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya ABD ligi MLS'de mücadele eden Orlando City'nin golcüsü Cyle Larin'i almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Larin'le irtibata geçen siyah beyazlı yöneticilerin dün akşam mutlu sona ulaştığı öğrenildi.
22 yaşındaki forvete 3+1 yıllık teklif yapan Beşiktaş olumlu yanıt aldı.
Larin'in İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza attıktan sonra Çarşamba günü Antalya kampına katılması bekleniyor.
Kanadalı golcü geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 12 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:58
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 9
Yorum
Muratça Aldıklarına bakın sırf atiba önerdi diye aldılarki mls ligi balkan liglerinden kötü ve orda bile yıldız değil. Boakye alınsa daha iyi olurdu
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 9
Yorum
RİFAT MATUR HAYIRLISI...BİR GÖRMEK LAZIM
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Dany Welbeck bombası!
Toplam 3
Yorum
savaş tam aradığımız golcü bence
Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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