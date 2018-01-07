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    07 Ocak 2018, Pazar
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    'ta antrenman öncesi gerginlik

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta antrenman öncesi gerginlik

    Devre arası kampını 'nın Belek ilçesinde sürdüren sabah yaptığı idman ile hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi ise Katarlı atletlerle ufak çaplı bir gerginlik yaşandı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saat süren antrenmanda taktik programlar uygulandı. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşularının ardından yapılan iki sahalı top kapma çalışması ile devam etti.

    İkinci bölümde taktik çalışmalara geçen oyuncular defans oyuncularının kendi bölgelerinde kaldığı hücum çalışması yaptı. Sabah idmanı geniş alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Bireysel çalışmasına devam eden Atınç ve 4 gün önce sakatlandıktan sonra çalışmalarına salonda devam eden Utku idmana katılmadı. Bunun yanı sıra Adriano ve Tosic'in ise salonda çalıştığı belirtildi.

    İDMAN ÖNCESİ KATARLI ATLETLERLE GERGİNLİK
    'ın antrenmanı öncesi ufak çaplı bir kriz yaşandı. Antrenman sahasının tartan pist kısmında çalışan Katarlı atletlerin çalışma sürelerini uzatmak istemeleri üzerine kulüp ve otel çalışanları ile ufak bir kriz yaşandı. Yapılan görüşmeler sonrasında Katarlı atletler gitmek istemeseler de bir süre sonra sahayı boşalttılar.

    'daki çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenman ile devam edecek.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:25
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