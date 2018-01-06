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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'dan bonservis rekoru

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'dan bonservis rekoru

    'tan 22 milyon avro karşılığında ekiplerinden Everton'a transfer olan , Türkiye için rekor bonservis bedeliyle 'den ayrıldı.

    Son dönemde yükselen form grafiği ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı şık gollerle dikkatleri çeken , Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti.

    , Fenerbahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 'un rekorunu ele geçirdi.

    Bu transferle Cenk ayrıca, 'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.

    İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
    Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'tan 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a, ardından da 2014-2015 sezonu başında 'a transfer olan , siyah-beyazlı ekipte geçirdiği 3,5 yılın ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

    Golcü oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği süre içinde iki kez şampiyonluğu sevinci yaşadı.

    Gaziantepspor'da forma giyerken 2014-2015 sezonu için ile anlaşan golcü oyuncu, siyah-beyazlılara gelirken de ilklere imza attı. Bu transferle birlikte Türkiye'de ilk kez bir takım, ara transfer döneminde bir sonraki sezon için transfer gerçekleştirdi.

    Cenk ayrıca, 'a attığı imzadan birkaç gün sonra Gaziantepspor forması ile siyah-beyazlılara karşı sahaya çıktı.

    İLK GOLÜ 3 PUAN GETİRDİ
    Cenk Tosun, Beşiktaş macerasının başladığı 2014-2015 sezonunda 28 resmi karşılaşmada forma giydi.

    Mersin İdmanyurdu ile oynanan sezonun ilk hafta maçında takımının tek golünü atarak siyah-beyazlı takıma 3 puanı kazandıran isim olan Cenk, ligde 18 karşılaşmada görev yaptı ve 5 kez fileleri havalandırdı.

    Feyenoord ve Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının hepsinde oyuna sonradan giren ve toplam 9 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun, gruplarında 4 maçta 1 gol, 'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

    ŞENOL GÜNEŞ İLE KENDİNİ BULDU
    'in Beşiktaş'ta takımın başına geçmesi Cenk Tosun'un da performansına olumlu yansıdı.

    Güneş ile birlikte siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda daha çok forma şansı bulmaya başlayan golcü oyuncu, ligde 29 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol attı.

    Beşiktaş'ın şampiyon tamamladığı sezonda ile birlikte siyah-beyazlı ekibin gol ayaklarından biri olan milli oyuncu, UEFA 'nde grup maçlarının tümünde forma giydi ve 6 karşılaşmada 2 gol attı. Cenk, 'nda da 8 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

    Cenk Tosun, ile birlikte ikinci sezonunda da gollerine devam etti ve 24 kez fileleri havalandırdı.

    2016-2017 sezonunda 33 lig karşılaşmasında 20 kez rakip fileleri havalandıran Cenk, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının hepsinde oynamasına rağmen tek gol kaydetti. Beşiktaş'la UEFA 'nde 6 maçta görev alan oyuncu, 3 maçta gol atmayı başardı. Cenk Tosun, 'nda oynadığı tek maçta ve TFF karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.

    BU SEZON ZİRVE YAPTI
    Cenk Tosun, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla bu sezon zirveye çıktı.

    Beşiktaş'taki kariyeri boyunca Demba Ba, , Vincent Aboubakar ve Alvaro Negredo gibi oyuncularla rekabet halinde olan milli oyuncu, sezonun ilk yarısında ligdeki 16 maçta 8 gol attı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş'a 6 maçta 4 kez gol sevinci yaşatan "Tosun Paşa" lakaplı futbolcu, birer kez görev aldığı Türkiye Kupası ve TFF maçlarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN GÜZEL GOLLERİN SAHİBİ
    Cenk Tosun'un Avrupa'da dikkati çekmesinin en önemli faktörü ise attığı şık goller oldu.

    Siyah-beyazlı oyuncunun geçen sezon 'ta 3-3 sona eren Benfica maçında attığı ilk gol, UEFA'nın düzenlediği anket sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarında geçen yıl atılan en iyi gol olarak seçildi.

    Cenk'in bu sezon Porto deplasmanında uzaktan attığı gol de aynı şekilde en iyi gol olarak birinciliğe layık görüldü.

    Öte yandan Cenk Tosun, 'ta Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu oldu. Cenk, siyah-beyazlı formayla 'ta 23 kez gol sevinci yaşadı.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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