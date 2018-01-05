"Bana karşı aşırı bir övgü olduğunu düşünüyorum, ben de övgülerden sıkılıyorum. Benim yardımcı antrenörüm, personelim, taraftarın duruşu da çok önemli. Bu işte herkes katkı yapmıştır. Ben yetenekli oyuncunun kaybolmasına üzülüyorum. Orkan'da yetenekli ama eksikleri var. Duygusal kırılmaları da var, oynamadıklarında kırılma başlıyor. Çalışmaları değişiyor. Kerim de böyleydi. Bütün oyuncuların kendisi yaptı, ben de yardımcı oldum. Bu sene Negredo oynasın, Cenk'i kesin bile dediler. Geçen sene kiralık aldığımız Talisca ve Aboubakar bizim için önemli bir imtihandı. Aboubakar'ın orada Cenk, Talisca'nın orada Tolgay vardı. Biz hem Aboubakar'ı hem Cenk'i kazandık, hem de takım kazandı. Oğuzhan'a dedim ki "Tolisso 40 milyon euro'a gidiyor, senin neyin eksik dedim. Cenk çalışıyor ama bunun üstüne çıkmazsa yine başaramaz. Türk oyuncularda kaybettiğimiz her oyuncun bedeli ağır olur."

Q7 iYi ORTA YAPIYOR

Quaresma'nın tarzı farklı, Lens'in karakteri farklı. Babel ve Cenk, Quaresma'ya alıştı ama Negredo henüz alışamadı. Negredo zaman zaman duruyor ve oradan kafaya çıkıyor. Cenk de bunu eksik yapıyordu, sonra düzeltti. Orta atan kadar, koşan da önemli. Kimse kendini kahraman ilan etmesin. Ricardo bunu çok iyi yaptığı için oynuyor, gol attığı için değil. 30 tane orta yaptı, 20 tanesi kötü ama baktığınız zaman 5 tanesi çok iyi. Zaten bu sayı yeter. Ricardo'nun eksiği var ama bunun üzerinden fazla spekülasyon yapıldı Ricardo için ve yıprandı.



GÖKHAN, MAHREZ'İ GEÇER

Gökhan Töre'nin kıkırdak sakatlığı olduğu için uzun sürdü. Kayıp bir oyuncu bizim için. Henüz çalışmalara başlamadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Leicester City'de oynayan Riyad Mahrez'i izlediğimde Gökhan'ın onu geçebileceğini düşünmüştüm. 15 Ocak'tan sonra çalışmalara başlayabileceğini düşünüyorum. Lens de iyi çalışıyor. Böyle çalışmaya devam ederse forma şansı onun olur. Benim de Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmem var. Bana gelebilecek teklifler gereksiz. Başkan Fikret Orman izin vermese Milli Takım için görüşmeye gitmezdim.





...ŞENOL GÜNEŞ'TEN KISA KISA...

-ZAMAN geçirmeye takılıyorum Rakip oynamamayı düşünüyor.

Kayseri ve Sivas maçını hatırlayın. Son 15 dakikada adam çıkıyor, yatıyor ve hakem son dakikalarda sarı kart çıkıyor.

Böyle bir şey yok. Kasıtlı yapılıyorsa kart göstereceksin.



-İYİ ve kötü oyuncular var, bunlar göreceli. 3 sene evvel Cenk'i yıldız görmüyordun, şimdi onu yıldız görüyorsun.

Mesela bizim Tosic topu rakibe atıp atıp, sonra da gidip kapıyor.

Bir gün 'Oğlum bunu bilerek mi yapıyorsun' dedim!..



-RIZA Çalımbay, hak ettiği yerden haksız ayrıldı. Onun karakteri Trabzon kentine uygun.

Rıza hoca düzgün bir çocuk.

Trabzonspor da ona uygun ve iyi de gidiyor. Rıza'yı orada kendim gibi görüyorum. Kesinlikle başarılı olmasını istiyorum.



-SAHANIN sınırları içinde kalacağız ama yaratıcılıkta sınır tanımayacağız. Polemiğe değil sağduyuya ihtiyaç var. İkinci yarı daha iyi bir dil ve güler yüz kullanarak güzel maçların olduğu bir yarış bekliyorum. Önce güzel futbol, sonra şampiyonluk.



-TUDOR'u kurtaracı diye aldınız, iyi döneminde gönderdiniz.

Belki bize de aynısını yapacaklar.

Bunların çizgilerini bulmak lazım. Wenger için taraftar gitsin diye kampanya yaptı ve sözleşme yenilediler. Kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor.



-BAZI kesimler Fikret Orman'ın bana 'ağabey' demesinden rahatsız sanki! Ben başkana zarar gelsin istemem, o benim başkanım. Kızdığım şeyleri ona söylerim. O bana ağabey diyorsa ona saygısızlık yapmam.

Başkan saygıyı hak ediyor.



-FUTBOLCU özgür de olacak, sorumluluğunu da bilecek. Çizgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor.

Öncelikle cesur olacağız. Herkesin takdir ettiği, bizim de gurur duyduğumuz taraftarımızı, her zaman fair-play içerisinde yanımızda görmek istiyoruz.



-OSMANLISPOR maçı için programımızı değiştirdik.

Ayın 15'inde olur diye düşünüyorduk ama 17'sine alındı.

Kamp programında değişiklik yaptık. Ayın 9'unda Den Haag ile 12'sinde ise İskenderbey ile hazırlık karşılaşmasına çıkacağız.

13'ünde İstanbul'a geri döneceğiz.

