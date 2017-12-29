 Aile boyu Beşiktaşlı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Aile boyu Beşiktaşlı

    Aile boyu Beşiktaşlı
    Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı , tüm ailesini Beşiktaşlı yaptı. Tecrübeli oyuncu Pepe, ailesini Vodafone Park'a getirdi. Pepe'nin ailesindeki tüm bireylerin forması giymesi sosyal medyada büyük beğeni aldı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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