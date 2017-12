Gebze Belediyesi'nin, Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Türk Futbolu' konulu söyleşiye katılan Yılmaz Vural, gençlerimizin yabancılarla yarışır hale getirmemiz gerektiğini belirterek, "Bana göre Türk futbolunda tartışılacak konu yabancı sayısı değil, tartışmamız gereken Türkiye'de biz kendi gençlerimize spor yaptırıp da o yabancılarla yarışacak hale getirmiyoruz. Bunu tartışmamız gerekirken, biz hala yanlış adreslerdeyiz. Beşiktaş takımı ilk 16'ya kaldı, bakın oyuncu yapısına Gökhan Gönül oynuyor, Cenk oynuyor, ara sıra Caner oynuyor, Tolga zaman zaman girip çıkıyor. Eğer bunların hepsi Türkiye'de yetişmiş gençler olmasa buralara kadar gelemezdik" dedi.



Beşiktaş'ın maçlarını izlerken keyif aldığını söyleyen Yılmaz Vural, "Ben İstanbul'dayken genelde her profesyonel maça gitmeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın maçlarını izlerken keyif alıyorum. Beşiktaş hakikaten iyi oynayan bir takım. Türkiye'de pek alıştığımız bir şey değil. Bu demektir ki Beşiktaş artık uluslararası bazda yarışacak bir oyuncu kadrosuna sahip. Şimdi soruyorlar bize Almanya'dan arkadaşlar. Bayern Münih maçı ne olur diye. İnanın ben şöyle düşünüyorum. Futbolda sonuç bilmek tabi ki bir kehanet istiyor. Eskiden de biz daha düne kadar böyle takımlarla oynarken, kendi takımlarımıza iş olsun diye biz yeneriz derken, bu gün biz hepimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih'i eleyebileceği konusunda hem fikiriz. Futbol bu, doğrularını iyi yaparsa onu alt edebilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.



Vural, Fikret Orman ile aralarında geçen sohbeti ise şöyle anlattı: "Geçen bir yerde Fikret başkanla oturduk. 'Hocam, Çin'e gittiğimiz de aynı otelde Bayern Münih ile kaldık. Yemek yerken Aumann denilen bir kaleci vardı hatırlarsanız. Yanıma geldi, sohbet ederken kendisine şu oyuncuyu almak istiyoruz' demiş. O da Fikret başkana 'İyi de sizin paranız yetmez' demiş. 'Madem paramız yetmez, Aumann olarak Beşiktaş'a seni getirdik ve sen bizde oynadın, sen niye geldin o zaman. Orada onlara karşı içimden çok hırslandım' dedi. 'İyi ki onlar bize düştü' dedi. Kulüp başkanı bile bu konuda çok hırslı. Aumann'ın oradaki davranışı onun çok gücüne gitmiş." Türkiye'de insanlar bir yere yaptıkları gelmediğini, ilişkilerle bir yere geldiğini ifade eden Vural, "İnanın Türkiye'deki sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Şu an bir takım çalıştırsaydım, şu an Beşiktaş'tan Babel ve Cenk Tosun'u transfer etmek isterdim" dedi.