Cyle Larin’e yakın takip
ABD Major Lig’de Orlando City formasını giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu şartların uygun olması durumunda ara transfer döneminde kadroya katılacak
Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını bir kez daha Cyle Larin'e çevirdi. Siyah beyazlıların, Kanada Milli Takımı formasını da giyen ABD Major Lig ekibi Orlando City'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi. Larin'in, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson'un önerisiyle daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak Alvaro Negredo kadroya katılınca, bu transferden vazgeçilmişti. Siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
38 MAÇTA 13 GOLÜ VAR
Genç yaşına rağmen Kanada Milli Takımı'nda sürekli forma şansı bulan Cyle Larin, Dünya Kupası elemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, ABD Major Lig'de ise 2017 yılında Orlando City formasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:01
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Donk’a bir şans daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DONK GALATASARAYIN FUTBOLCUSU DEGIL AMA LIGDE PEKCOK TAKIMDA COK BASARILI OLABILIR GALATASARAYDA FENERBAHCEDE OYNAYABILMEK FARKLI BIRSEY !
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Yok artık Van Persie!
Toplam 1
Yorum
gs :D
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Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Toplam 3
Yorum
MEHMET UŞAK TUDOR GALATASARAY A HAFİF GELDİ SİSTEMLE OYNADI ŞİMDİ GALATASARAY 5 PUAN FARKLA LİDERDİ.
Cyle Larin’e yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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