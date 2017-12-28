 Cyle Larin’e yakın takip – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Cyle ’e yakın takip

    Cyle <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a>’e yakın takip

    ABD Major Lig’de formasını giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu şartların uygun olması durumunda ara döneminde kadroya katılacak

    , forvet arayışlarında rotasını bir kez daha Cyle 'e çevirdi. Siyah beyazlıların, Kanada formasını da giyen ABD Major Lig ekibi 'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi. 'in, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, bu nedenle de 'ın teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Larin, vatandaşı 'un önerisiyle daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak Alvaro Negredo kadroya katılınca, bu transferden vazgeçilmişti. Siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

    38 MAÇTA 13 GOLÜ VAR
    Genç yaşına rağmen Kanada 'nda sürekli forma şansı bulan , elemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, ABD Major Lig'de ise 2017 yılında formasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:01
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