 Fellaini'den ayrılık açıklaması! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'den ayrılık açıklaması!

    <a href="/index/fellaini?id=9fd53ccc-0d02-4a2c-9865-f271326609aa" class="" rel="tag">Fellaini</a>'den ayrılık açıklaması!

    , “Ayrılık kararı alırsam buna saygı duyacak”dedi

    'ın yeni sezon için transfer hedefleri arasında yer alan 'den çarpıcı açıklamalar geldi... 'ın yaptığı teklifi geri çevirdiğini ilk kez bu kadar net ifade eden Belçikalı yıldız, "Kulüp yeni teklif yaptı; ancak ayrılık kararı verdiğimde Mourinho buna saygı duyacaktır" açıklamasını yaptı. Teklifin devamının gelebileceğini kaydeden , "Kabul edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Bazı şeyleri kısa zamanda ayarlayamazsınız" dedi..
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:43
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