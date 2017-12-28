 Tosic mi, Mitrovic mi? ‘Savaşmaya devam’ – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    mi, mi? ‘Savaşmaya devam’

    Tosic mi, Mitrovic mi? ‘Savaşmaya devam’
    Hırvat stoper Domagoj Vida'nın da gelmesiyle 'ta stoper sayısı 6'ya yükseldi... ile Vida'nın ilk 11'de oynayacağı hesaplanırsa; , , Atınç ve Fatih ise yedekte bekleyecek gibi görünüyor. Oldukça maliyetli bir stoper hattı kuran yönetim ve , hangi iki isme yol vermesi gerektiğini masaya yatıracak. Güneş, Tosic'in kesinlikle elde tutulmasını isterken; yönetim ise Pepe (35), Tosic (33) ve Vida'nın (29) yaş ortalamaları göz önüne alarak Mitrovic'in elde tutulması yönünde görüş bildirdi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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