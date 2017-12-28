Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.
İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARININ BİR BÖLÜMÜ
ŞENOL GÜNEŞ'İ YEDİRMEYECEĞİZ
Sosyal medyada sabaha kadar istifa diye yazsalar da Beşiktaş'ı çökertmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar. Şenol Güneş bizimle devam edecek. Şenol Güneş'i kimseye yedirmeyeceğiz.
ETO'O'YU İSTESEK ALIRDIK
Eto'o'yu isteseydik, alırdık. Biz art niyetli olsak, Eto'o'nun kalbini de çelerdik, gönlünü de çelerdik, ama öyle bir şey yapmadık. Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili bir konu gündemimizde olmadı. Ben de okuyorum.
ARDA MESELESİ
Kaptan Tolga, Arda ile arkadaş. Beşiktaş'ın menfaati Arda'dan geçiyorsa, başkan ve hoca gerekeni yaparlar. Aleyhine en çok hatalı karar verilen takım Beşiktaş. Hakemler tarafından kollanıyor olsaydık, şu anda başka bir yerde olurduk.
CENK TOSUN KALACAK
Cenk Tosun'a resmi bir tane teklif yok. Herkes bir şey uyduruyor. Hiçbir Avrupa kulübü şu ana kadar kapımızı çalmadı. Zaten çalsa da Cenk'i bırakmayacağız.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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