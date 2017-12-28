 Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

    İkinci Başkanı , siyah beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

    'ta İkinci Başkan olarak görev yapan , katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

    İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARININ BİR BÖLÜMÜ

    ŞENOL GÜNEŞ'İ YEDİRMEYECEĞİZ
    Sosyal medyada sabaha kadar istifa diye yazsalar da Beşiktaş'ı çökertmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar. bizimle devam edecek. Şenol Güneş'i kimseye yedirmeyeceğiz.

    ETO'O'YU İSTESEK ALIRDIK
    'o'yu isteseydik, alırdık. Biz art niyetli olsak, Eto'o'nun kalbini de çelerdik, gönlünü de çelerdik, ama öyle bir şey yapmadık. 'ın Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili bir konu gündemimizde olmadı. Ben de okuyorum.

    ARDA MESELESİ
    Kaptan Tolga, Arda ile arkadaş. Beşiktaş'ın menfaati Arda'dan geçiyorsa, başkan ve hoca gerekeni yaparlar. Aleyhine en çok hatalı karar verilen takım Beşiktaş. Hakemler tarafından kollanıyor olsaydık, şu anda başka bir yerde olurduk.

    CENK TOSUN KALACAK
    Cenk Tosun'a resmi bir tane teklif yok. Herkes bir şey uyduruyor. Hiçbir Avrupa kulübü şu ana kadar kapımızı çalmadı. Zaten çalsa da Cenk'i bırakmayacağız.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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