 İyice dinlenin ama tatil de yapmayın – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    İyice dinlenin ama tatil de yapmayın

    İyice dinlenin ama tatil de yapmayın
    3 Ocak'a kadar izin yapacak futbolcularından zorlu ikinci yarıya hazır olmalarını isteyen teknik direktör , bazı uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Kafanızı ve vücudunuzu tamamen dinlendirin" mesajı verdi. Antalya kampına zinde gelmeleri gerektiğinin altını çizen Güneş, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Dinlenin ama tatil yapmayın. Antalya'da hepinizi hazır görmek istiyorum. Kilonuza dikkat edin. Aldığınız her 100 gram için kampta 1-2 kilonuzu alırım" diye konuştu.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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