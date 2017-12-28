İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian'ın spor editörlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro'ya (25 milyon Pound) anlaşmaya vardığını yazdı.

Aarons attığı tweet'le transferi duyururken Cenk Tosun'un 1 Ocak'ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti.







Transferin gerçekleşmesi sonrası Cenk Tosun, Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu unvanını kazanacak.







Bu sezon 23 maçta 13 gol atan Cenk Tosun, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Everton'ın Cenk Tosun'a olan ilgisi aslında yaz döneminde başlamıştı. O dönem Tottenham ve Crystal Palace'ın isimleri de Cenk Tosun'la anılıyordu. Cenk Tosun'un Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacağı belirtilirken sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.



Cenk Tosun kontrolden geçti

The Guardian'ın Everton ile Beşiktaş arasında Cenk Tosun'un transferi konusunda 25 milyon pound'a (28 milyon euro) anlaştığı iddiasının ardından diğer bir İngiliz gazetesi The Sun da yıldız golcünün İngiltere'de kontrolden geçtiğini iddia etti.





The Sun, kısa süre önce servis ettiği haberde Cenk Tosun'un Everton'ın antrenman sahası Finch Farm'a giderek sağlık kontrolünden geçtiğini ve İngiliz ekibinden yetkililerle bir araya gelerek kontrat konusunda görüştüğü belirtildi.



