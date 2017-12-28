Aboubakar'a Madrid kancası!
Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, La Liga'nın dev ekibi Atletico Madrid'in radarına girdi.
Gelecek yıl Vietto, Gameiro ve Griezmann gibi golcülerini takımda tutması zor görünen Atletico Madrid, bu ihtimaller doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Madrid ekibi, Porto formasıyla bu yıl harika işler çıkartan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer listesinin başına koydu.
Bu sezon 20 maçta 17 gol kaydeden Kamerunlu golcünün transferini Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bitirmek isteyen Madrid yönetimi, takımda fazla forma şansı bulamayan Nico Gaitan'ı da Portekiz ekibine önerecek.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:39
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
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