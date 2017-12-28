 Aboubakar'a Madrid kancası! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar'a Madrid kancası!

    Aboubakar'a Madrid kancası!

    Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken , La Liga'nın dev ekibi 'in radarına girdi.

    Gelecek yıl Vietto, Gameiro ve Griezmann gibi golcülerini takımda tutması zor görünen , bu ihtimaller doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Madrid ekibi, Porto formasıyla bu yıl harika işler çıkartan eski Beşiktaşlı 'ı transfer listesinin başına koydu.

    Bu sezon 20 maçta 17 gol kaydeden Kamerunlu golcünün transferini Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bitirmek isteyen Madrid yönetimi, takımda fazla forma şansı bulamayan Nico Gaitan'ı da Portekiz ekibine önerecek.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar'a Madrid kancası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN